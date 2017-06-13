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Определились все участники Евролиги сезона-2017/18

13 июня 2017, вторник. 15:53. Баскетбол

Немецкий «Бамберг» стал 16-й командой, гарантировавшей себе путёвку в Евролигу на сезон-2017/18. Место в самом престижном европейском турнире «Бамберг» получил благодаря победе в чемпионате Германии. На данный момент определены все 16 участников следующего розыгрыша Евролиги.

Состав участников Евролиги сезона-2017/18:
«Анадолу Эфес» (Турция, лицензия А)
«Бамберг» (Германия, победитель национального чемпионата)
«Барселона» (Испания, лицензия А)
«Баскония» (Испания, лицензия А)
ЦСКА (Россия, лицензия А)
«Фенербахче» (Турция, лицензия А)
«Химки» (Россия, финалист Единой лиги ВТБ)
«Маккаби FOX Тель-Авив» (Израиль, лицензия А)
«EA7 Милан» (Италия, лицензия А)
«Олимпиакос» (Греция, лицензия А)
«Панатинаикос» (Греция, лицензия А)
«Реал» (Испания, лицензия А)
«Црвена Звезда» (Сербия, победитель Адриатической лиги)
«Уникаха» (Испания, победитель Еврокубка)
«Валенсия» (Испания, финалист ACB)
«Жальгирис» (Литва, лицензия А).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
13 июня 2017, вторник
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