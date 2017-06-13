Приджиони может возглавить «Басконию»

Аргентинец Пабло Приджиони может стать главным тренером «Басконии», об этом сообщает Eurohoops. 39-летний разыгрывающий завершил карьеру по окончании нынешнего сезона.
Невзирая на то что действующий контракт наставника «Басконии» Сито Алонсо рассчитан ещё на один год, вероятность его ухода из команды велика. В частности, недавно сообщалось об интересе к специалисту со стороны казанского УНИКСа.
Что касается Приджиони, то последним клубом в карьере аргентинца была как раз «Баскония». За годы профессиональных выступлений разыгрывающий трижды выступал за эту команду. После окончания нынешнего сезона руководство клуба вывело из обращения номер Приджиони.