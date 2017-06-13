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Приджиони может возглавить «Басконию»

13 июня 2017, вторник. 18:06. Баскетбол

Аргентинец Пабло Приджиони может стать главным тренером «Басконии», об этом сообщает Eurohoops. 39-летний разыгрывающий завершил карьеру по окончании нынешнего сезона.

Невзирая на то что действующий контракт наставника «Басконии» Сито Алонсо рассчитан ещё на один год, вероятность его ухода из команды велика. В частности, недавно сообщалось об интересе к специалисту со стороны казанского УНИКСа.

Что касается Приджиони, то последним клубом в карьере аргентинца была как раз «Баскония». За годы профессиональных выступлений разыгрывающий трижды выступал за эту команду. После окончания нынешнего сезона руководство клуба вывело из обращения номер Приджиони.

УНИКС рассматривает Сито Алонсо как главного кандидата на пост тренера
Пабло Приджиони объявил о завершении карьеры
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Баскония Пабло Приджиони
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