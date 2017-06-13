Нандо де Коло признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Нандо де Коло получил титул MVP плей-офф Единой лиги ВТБ. В девяти матчах французский баскетболист набирал в среднем по 17,3 очка, раздавал 3,6 передачи, совершал 2,1 подбора и 1 перехват.

В заключительном поединке финальной серии с «Химками» де Коло стал самым результативным в составе своей команды, набрав 20 очков, собрав 4 подбора и отдав 3 передачи, что помогло москвичам разгромить команду Душко Ивановича — 95:72.

Одержав победу над «Химками» в финале, ЦСКА в девятый раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ.