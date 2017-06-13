Ватутин: своё предложение Теодосичу ЦСКА уже сделал

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что его клуб будет строить летнюю трансферную политику в зависимости от решения Милоша Теодосича уйти или остаться. Предложение от ЦСКА серб уже получил.

«Мы постараемся, чтобы ЦСКА летом стал сильнее. Работа идёт, детали раскрыть не могу, сами понимаете. Безусловно, во многом летняя селекция будет зависеть от решения нашего сербского любимца Милоша Теодосича, уедет ли он в НБА. Своё предложение мы уже сделали, ждём ответа в ближайшее время.

Тренерский штаб понимает позиции, которые требуют усиления. Но желающих усилить состав – 16 клубов в Евролиге, и среди них есть далеко не бедные клубы нашего уровня. Посмотрим, что получится. Рынка большого нет, к тому же, есть серьёзный монополист — НБА, увеличивающий зарплатные ведомости», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».