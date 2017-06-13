Роулэнд: «Химки» хотели показать более конкурентный баскетбол с ЦСКА

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд доволен прошедшим сезоном, несмотря на поражение в финале Единой лиги ВТБ от ЦСКА — 0-3.

«У нас было много взлётов и падений в этом сезоне, и создавать «химию» в абсолютно новой команде с нуля довольно тяжело. Мы выиграли несколько очень важных игр, включая те, которые принесли нам путёвку в Евролигу. Я бы назвал этот сезон успешным. Конечно, мы хотели бы выиграть Еврокубок, хотели показать более конкурентный баскетбол в финале, но в целом мы должны быть довольны полученным результатом.

Даже если бы все травмы обошли нас стороной, матчи с ЦСКА получились бы невероятно сложными. Могу ли я сказать, что каждый из нас всё оставил на площадке? Абсолютно, каждый из парней был выжат после этой серии. Но я считаю, что нужно жить с результатами, которые есть на данный момент.

После игры тренер сказал, что место в финале – это то, что мы хотели, но главную задачу мы выполнили в полуфинале, показав характер и вытащив серию с 0-2. Поздравил всех с успешным сезоном», — передаёт слова Роулэнда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.