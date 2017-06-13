Хаммел: должен был сыграть лучше в финальных матчах

Форвард «Химок» Робби Хаммел остался недоволен своей игрой в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-3).

«ЦСКА – очень сильная команда. В каждом матче они создавали приличный отрыв, который мы не могли ликвидировать. Если говорить о всём сезоне, то мы добились многого, включая путёвку в Евролигу. Считаю, что это большое достижение для клуба и в следующем сезоне «Химки» смогут показать себя на самой большой сцене в Европе.

Лично я провёл неплохой сезон, хотя, конечно, в некоторых матчах, включая финальные, должен был сыграть лучше. Это мой первый год в России, и я могу сказать, что мне здесь понравилось и с точки зрения жизненного опыта я многое приобрёл за все эти месяцы», — передаёт слова Хаммела корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.