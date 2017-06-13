Хряпа: буду ждать предложения от ЦСКА

Капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что не намерен завершать карьеру и ждёт от клуба предложения нового контракта.

«Точно могу сказать, что планов завершать карьеру нет, я готов играть дальше. Сейчас буду ждать предложения от ЦСКА. Контракты истекли у многих игроков, такая ситуация не только у меня, так что сейчас горячая пора для нашего руководства, у них много работы», — приводит слова Хряпы «Р-Спорт».

34-летний капитан выступает за ЦСКА с 2008 года. Он также провёл в клубе два сезона — с 2002 по 2004 год.