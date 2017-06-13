Как ЦСКА праздновал семиикратное чемпионство в Единой лиге ВТБ. Фоторепортаж

13 июня в Химках на площадке Баскетбольного центра Московской области ЦСКА одержал победу в третьем поединке финальной серии Единой лиги ВТБ над «Химками» со счётом 95:72 и стал чемпионом турнира. ЦСКА всухую победил в финальной серии, завоевав седьмой кряду титул чемпионов Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков, у «Химок» 17 очков заработал Алексей Швед.



Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Химки» — ЦСКА, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.