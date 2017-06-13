Антонов: у всех команд есть недостатки, и ЦСКА — не исключение

Форвард ЦСКА Семён Антонов дал комментарий после победы в чемпионате Единой лиги ВТБ.

«У всех команд есть недостатки, и мы – не исключение. Мы сыграли много тяжёлых матчей, включая поединки Единой лиги. Вспомните хотя бы встречи с «Зенитом», «Локомотивом» и «Автодором». Относимся к любому сопернику с большим уважением вне зависимости от турнира. Главное, что все здоровы после финала. Теперь надо подлечить травмы, особенно тем, кто поедет в сборную, восстановиться и постепенно начинать готовиться к следующему сезону», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.