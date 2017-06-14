Родман: уверен, Трамп доволен моей поездкой в КНДР

Бывшая звезда НБА Деннис Родман в пятый раз посетил КНДР. Спонсором его поездки выступил сайт, выпускающий цифровую валюту для покупки марихуаны.

Сам Родман рассчитывает, что его поездки в КНДР откроют дверь туда для президента США Дональда Трампа.

«Уверен, он весьма доволен тем, что я здесь пытаюсь добиться того, что нужно нам обоим», — приводит слова Родмана ESPN.

В аэропорту Пхеньяна Родмана встретил министр спорта КНДР Сон Кван Хо. Программа баскетболиста в стране неизвестна. Сообщается, что он пробудет там до 17 июня.