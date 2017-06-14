«Зенит» не станет увольнять Василия Карасёва

Санкт-петербургский «Зенит» не станет увольнять главного тренера Василия Карасёва. В сезоне-2016/17 клуб дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ и не смог завоевать путёвку в Евролигу, что было целью команды.

«Зенит» не будет искать нового главного тренера. Мы доверяем Василию Карасёву. Под его руководством команда заметно прогрессирует, поэтому было принято решение, что именно Карасёв займется строительством новой команды", — приводят слова генерального директора «Зенита» Ольги Антоновой «Известия».