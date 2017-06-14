Чемпионский парад «Голден Стэйт» состоится 15 июня

Чемпионский парад по случаю победы «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне состоится 15 июня в центре Окленда, сообщает ESPN. Он пройдёт по тому же маршруту, что и аналогичное шествие в 2015 году. Болельщикам рекомендуют занимать места вдоль пути следования команды за пять часов до официального начала мероприятия.

После того как «Голден Стэйт» выиграл финальную серию плей-офф НБА у «Кливленд Кавальерс», люди в Окленде и Сан-Франциско выходили на улицы и шумно отмечали победу команды, размахивая флагами и танцуя.