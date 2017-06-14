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Дэвид Уэст: наверное, не пойду на встречу с Дональдом Трампом

14 июня 2017, среда. 09:43. Баскетбол

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст выразил личную позицию по поводу традиционного визита чемпионов НБА в Белый дом на встречу с президентом США.

«Не знаю. Наверное, я не пойду на встречу с Дональдом Трампом. Но для начала я хочу сполна насладиться триумфом. Меня придётся спускать с седьмого неба, на котором я нахожусь. Словами моих чувств не описать», – цитирует Уэста ESPN.

Ранее «Голден Стэйт» опроверг информацию об отказе от встречи с Трампом, которая появилась сразу после завершения финальной серии.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Дэвид Уэст
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