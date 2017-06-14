«Лейкерс» намерены провести повторный просмотр Лонзо Бола

«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен провести повторный просмотр разыгрывающего Лонзо Бола, который считается одним из главных претендентов на выбор в топ-3 предстоящего драфта НБА, сообщает ESPN. Также «Лейкерс» провели второй индивидуальный просмотр форварда Джоша Джексона и первый разыгрывающего Де'Аарона Фокса, которым также специалисты прогнозируют выбор в топ-10 драфта. При этом Джексон предварительно отменил аналогичный просмотр для «Бостон Селтикс»

«Лейкерс» обладают правом второго выбора на драфте-2017.