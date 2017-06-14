Сильвер: нужно думать, не как победить «Уорриорз», а как создать сильные команды

Комиссар НБА Адам Сильвер высказал мнение о доминировании «Голден Стэйт Уорриорз» в лиге.



«Нужно сосредоточить внимание не на лидерах НБА, а на остальной части лиги. Необходимо думать не о том, как победить чемпиона, а о том, как наполнить лигу большим количеством хороших баскетболистов.

Да, «Голден Стэйт» в прошлое межсезонье пригласил суперзвезду. Но это не повод лишь повторять: «Они слишком хороши». Лучше пусть будет больше сильных команд. Тогда внимание не будет сосредоточено только на одной, что кажется многим несправедливым», – цитирует Сильвера Washington Post.