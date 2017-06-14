Eurohoops: ЦСКА предлагает Теодосичу трёхлетний контракт на 12 млн евро

ЦСКА предлагает разыгрывающему Милошу Теодосичу заключить новый трёхлетний контракт на общую сумму 12 млн евро, сообщает Eurohoops. Если игрок согласится, то станет самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе. В услугах Теодосича также заинтересованы «Майами Хит», «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз».

В минувшем сезоне сербский защитник набирал по 16,1 очка и отдавал по 6,8 передачи за 27 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 11,3 очка и 6 передач за 21 минуту в Единой лиге ВТБ.