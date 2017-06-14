Клэй Томпсон: не чувствую, что чем-то жертвовал в минувшем сезоне

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не считает, что после прихода лёгкого форварда Кевина Дюранта он стал играть меньшую роль в команде.



«Я вообще не чувствую, что чем-то жертвовал в минувшем сезоне. Скорее ощущаю себя частью чего-то, что оставит после себя наследие. Я имею в виду баскетбольное наследие. Надеюсь, что смогу приносить пользу «Голден Стэйт» ещё долгое время. Мы хотим быть претендентами на титул долгие годы», – цитирует Томпсона ESPN.



Все три последних сезона «Уорриорз» выходили в финал и дважды становились чемпионами.