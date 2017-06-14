Таунс: хотел бы сыграть в баскетбол 3х3 на Олимпийских играх

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс с радостью воспринял включение баскетбола 3х3 в программу летних Олимпийских игр—2020.



«Я бы хотел узнать больше информации по этому вопросу. Шанс поехать в Токио и сыграть на турнире 3х3 выглядит весьма привлекательным. Особенно с учётом того, насколько популярным стал этот вид спорта. А включение в олимпийскую программу подтверждает его развитие. Возможно, я хотел бы сыграть в баскетбол 3х3 на Олимпийских играх. Но нужно изучить все обстоятельства», – цитирует Таунса USA Today.