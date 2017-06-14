Клэй Томпсон пригласил на парад болельщика, давшего ему на подпись тостер

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон пригласил на парад по случаю завоевания командой чемпионского титула болельщика Ронни Рейеса, сообщил сам Рейес в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

По ходу регулярного чемпионата болельщик очень удивил Томпсона, когда на автограф-сессии дал ему на подпись тостер. Однако после этого «Голден Стэйт» выиграл 14 матчей подряд, и тостер стал своеобразным талисманом команды. Защитник даже пообещал купить по тостеру всем игрокам, если они станут чемпионами.