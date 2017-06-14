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ЦСКА интересуется форвардом «Бамберга» Дариусом Миллером

14 июня 2017, среда. 19:41. Баскетбол

Московский ЦСКА интересует лёгким форвардом немецкого «Бамберга» Дариусом Миллером. 27-летний американец рассматривается как часть перезагрузки состава «армейцев» этим летом.

Предложение Миллеру уже сделала испанская «Барселона». Также игроком интересуется турецкий «Фенербахче», но этот клуб не будет делать игроку предложений до окончания чемпионата Турции.

У Миллера есть действующий контракт с «Бамбергом» до лета 2018 года, но клуб готов продать его за достойные отступные, сообщает Eurohoops.

В минувшем розыгрыше Евролиги Миллер набирал в среднем 12,2 очка, 2,7 подбора и 2,0 передачи за игру.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Бамберг ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
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