Кущенко: российским командам надо научиться у ЦСКА формировать ростер

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о том, почему ЦСКА так уверенно победил в Евролиге. «Армейцы» не потерпели ни одного поражения в плей-офф.

«Прежде всего это клубная политика, селекция. У ЦСКА всегда очень высокие цели — не только на Евролигу, но и Единую лигу ВТБ. В середине сезона мы все видели, что „армейцы“ проигрывали „Зениту“, „Локо“, командам Евролиги. Это значит, что у ЦСКА очень большое внимание к заключительной части сезона, в отличие от соперников.

Когда наши команды хотя бы научатся у ЦСКА формировать ростер так, чтобы хватило на весь сезон, тогда будет другой разговор. Посмотрите, сколько наших клубов выигрывали Еврокубок: «Химки», «Локо», УНИКС, «Динамо». А после того, как они попадали в Евролигу, в Единой лиге ВТБ на следующий сезон их показатели падали вниз. Где сегодня УНИКС, который нас представлял в Евролиге в прошлом сезоне? К сожалению, у него только пятое место. Я думаю, что это ключевой момент для того, чтобы составить конкуренцию ЦСКА", — сказал Кущенко в эфире программы «Все на матч».