Дюрант: Кайри Ирвинг лучше Аллена Айверсона

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг превосходит члена Зала славы НБА Аллена Айверсона по игровым умениям. В финале-2017 «Уорриорз» обыграли «Кавальерс» 4-1.

«На мой взгляд, Кайри Ирвинг лучше Аллена Айверсона. Я сравниваю их по навыкам. Кайри лучше владеет мячом. Хотя, это лучше вырезать — не хочу проблем с Айверсоном. Да, это лучше вырезать. Не хочу, чтобы об этом узнали. Я просто говорю, что у Кайри больше умений», — приводит слова Дюранта The Score.