Данк Брауна признан лучшим моментом финальной серии Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила видеоподборку с пятью лучшими игровыми моментами финальной серии чемпионата между ЦСКА и «Химками». В пятёрку попали данк Алексея Шведа в первом матче, пас Милоша Теодосича на Кори Хиггинса в третьем матче, аллей-уп Вячеслав Зайцева на Маркела Брауна во второй игре и незрячий пас Теодосича на Джеймса Огастина во втором матче. А возглавил рейтинг мощный данк Брауна в заключительной игре серии.

ЦСКА выиграл финальную серию со счётом 3-0.

Видеоролик с лучшими моментами финала доступен на YouTube