Дюрант: Обама поздравил с победой в чемпионате, а Рианна нет

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал о том, что с победой в чемпионате его поздравил бывший президент США Барак Обама.

«Самое неожиданное сообщение? Обама. Он отправил мне сообщение через одного человека. Он поздравил, сказал, что я здорово отыграл в защите. Сказал, что я должен наслаждаться и веселиться. Обычные вещи.

А вот Рианна сообщений не присылала, она любит Леброна. Она уже давно его фанат. Не думаю, что она на самом деле смотрит баскетбол", — приводит слова Дюранта The Ringer.