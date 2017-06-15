Войнаровски: «Бостон» хочет подписать Гриффина или Хэйворда

Инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски сообщил, что руководство «Бостон Селтикс» в это межсезонье намерено заполучить форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина или лидера «Юты Джаз» Гордона Хэйворда.



«Бостон» представляет серьёзною опасность для «Клипперс» в борьбе за Гриффина. Думаю, что руководство калифорнийского клуба это понимает. Две основные цели «Селтикс» на данный момент – это Хэйворд и Гриффин. Они не планируют подписать обоих игроков, но проявляют интерес к ним. Сейчас «Бостон» рассматривает разные варианты будущего», – сказал Войнаровски.



Отметим, что Гриффин и Хэйворд этим летом станут свободными агентами.