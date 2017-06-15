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Швед: готов к новому формату Евролиги, но он мне не по душе

15 июня 2017, четверг. 10:56. Баскетбол

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился мнением о новом формате Евролиги.

«Я готов к плотному графику Евролиги, всё-таки у меня есть опыт выступления в НБА. Однако я бы не сказал, что это удачный формат. Клубы НБА участвуют только в одном турнире, а европейские команды также играют и в национальных чемпионатах. Поэтому нагрузки очень серьёзно возрастают. Перелётов будет очень много. Однако всё это уходит на второй план, когда ты понимаешь, что будешь играть против лучших клубов Европы.

На что смогут претендовать «Химки» в Евролиге? Будем стараться играть как можно лучше. Пока сложно более предметно ответить на этот вопрос. Я еще не знаю, какой состав будет у нас на следующий год", – приводят слова Шведа «Известия».

Швед: пока не собирался уходить из «Химок» и не думал про НБА
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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БК Химки Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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