Джерри Уэст станет консультантом «Клипперс»

Как сообщает Sports Illustrated, Джерри Уэст принял решение покинуть «Голден Стэйт Уорриорз» и присоединиться к «Лос-Анджелес Клипперс».



Уэст работал в «Уорриорз» с 2011 года в качестве члена правления и консультанта. Контракт Джерри с калифорнийским клубом истёк после окончания финальной серии плей-офф – 2017.



Руководство «Голден Стэйт» рассчитывало продлить соглашение с 79-летним специалистом.



Сообщается, что Док Риверс продолжит занимать должность тренера и президента «Клипперс», а Уэст будет работать в качестве консультанта.

Джерри Уэст: никогда не видел такого доминирования в плей-офф