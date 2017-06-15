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Джерри Уэст станет консультантом «Клипперс»

15 июня 2017, четверг. 11:15. Баскетбол

Как сообщает Sports Illustrated, Джерри Уэст принял решение покинуть «Голден Стэйт Уорриорз» и присоединиться к «Лос-Анджелес Клипперс».

Уэст работал в «Уорриорз» с 2011 года в качестве члена правления и консультанта. Контракт Джерри с калифорнийским клубом истёк после окончания финальной серии плей-офф – 2017.

Руководство «Голден Стэйт» рассчитывало продлить соглашение с 79-летним специалистом.

Сообщается, что Док Риверс продолжит занимать должность тренера и президента «Клипперс», а Уэст будет работать в качестве консультанта.

Джерри Уэст: никогда не видел такого доминирования в плей-офф
Источник: Sports Illustrated Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Джерри Уэст
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