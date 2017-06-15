Лэйкоб: «Голден Стэйт» уважает решение Джерри Уэста покинуть клуб

Совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб пожелал удачи Джерри Уэсту на новом месте работы.



«Джерри был невероятным активом в нашей организации на протяжении последних шести лет. Он является одним из самых уважаемых и успешных руководителей в истории лиги. Мы хотели, чтобы он остался в нашем клубе, но уважаем его решение. Он заслужил это право», – приводит слова Лэйкоба NBC Sports.



Напомним, ранее стало известно, что Уэст, который работал в «Уорриорз» с 2011 года, продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс».

Джерри Уэст: иногда нужно бросить себе вызов