Айверсон: я болел в финале за «Голден Стэйт» из-за Дюранта

Легендарный разыгрывающий Аллен Айверсон рассказал, почему болел в финале плей-офф за «Голден Стэйт Уорриорз», а не «Кливленд Кавальерс».



«Я хотел, чтобы Дюрант победил, потому что он никогда не становился чемпионом. Мне нравится его мама. Мне нравится всё, за что он стоит. Это единственная причина, по которой я собирался болеть за «Голден Стэйт». Я хотел, чтобы Дюрант почувствовал то, что не довелось почувствовать мне», – приводит слова Айверсона The Score.



Напомним, что за свою карьеру Аллен не смог завоевать чемпионский титул.

Дюрант: Кайри Ирвинг лучше Аллена Айверсона