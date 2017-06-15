Блатт не перейдёт в «Маккаби» и останется в «Дарушшафаке» на сезон-2017/18

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт останется в команде на следующий сезон. Израильский «Маккаби» хочет заключить контракт со специалистом, но Блатт решил остаться в нынешнем клубе и отработать контракт до конца. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на представителей «Маккаби».

Блатт возглавил «Дарушшафаку» в 2016 году и вывел её в плей-оф Евролиги в прошедшем сезоне. В сезоне-2017/18 турецкий клуб будет выступать в Еврокубке. До этого Блатт работал в НБА с «Кливленд Кавальерс». «Маккаби» он уже возглавлял с 2010 по 2014 год.