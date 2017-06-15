Гомельский: причина поражения «Химок» в том, что за них играет Швед

Эксперт Владимир Гомельский считает, что «Химки» проиграли ЦСКА со счётом 0-3 в финальной серии Единой лиги ВТБ из-за своего лидера Алексея Шведа.

«Мне кажется, что причина кроется в том, что в команде играет Алексей Швед. Он очень талантливый баскетболист, лидер «Химок» по результативности и голевым передачам. Но к нему до сих пор не пришло понимание того, что баскетбол – командный вид спорта. И все индивидуальные рекорды не стоят одной командной победы», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».