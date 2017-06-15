Шленк: другой клуб может предложить Миллсэпу больше, чем «Атланта»

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Тревис Шленк не уверен, что его клуб сможет удержать Пола Миллсэпа в составе. 1 июля Миллсэп станет свободным агентом, но «Хоукс» намерены предложить ему новый контракт.

«Мы сделаем Полу лучшее предложение, какое сможем. Получит ли он предложения получше? Не знаю. Хотим ли мы сохранить его? Конечно. Пол соответствует всем нашим требованиям. Он много работает, он приятный парень с хорошим характером, многое умеет. Мы бы хотели видеть его в составе. Но он может получить предложение лучше, чем можем сделать мы», — приводит слова Шленка The Atlanta Journal-Constitution.

Отметим, что «Атланта» имеет право предложить Миллсэпу максимальный контракт на пять лет и $ 205 млн, в то время как любая другая команда только на четыре года и $ 152 млн.