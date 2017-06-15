ЦСКА договорился о подписании контракта с Лео Вестерманном

Московский ЦСКА договорился о контракте с французским защитником Лео Вестерманном. Сделка рассчитана на два года, её финансовые условия не известны, сообщает Eurohoops.

В издании отмечают, что приход Вестерманна никак не связан с потенциальным уходом Милоша Теодосича. Француз призван занять место уже покинувшего «армейцев» Аарона Джексона.

Сезон-2016/17 Вестерманн провёл в составе литовского «Жальгириса». В матчах чемпионата Литвы он набирал в среднем по 6,7 очка, делал 3,9 передачи и 2,8 подбора за игру. В Евролиге его средние показатели составляли 8,2 очка, 5,5 передачи и 3,2 подбора за матч.