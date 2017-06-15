Крис Пол планирует провести переговоры с «Сан-Антонио», «Хьюстоном» и «Денвером»

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс», разыгрывающий Крис Пол, намерен отказаться от последнего года контракта с калифорнийским клубом, воспользовавшись опцией игрока.

Ранее интерес к защитнику проявляли в «Сан-Антонио Спёрс», теперь же стало известно, что в планах у Пола провести переговоры не только с командой Грега Поповича, но и с «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс», об этом сообщает Los Angeles Times.

Вместе с тем, «Клипперс» на сегодняшний день является единственным клубом, который может предложить игроку максимальный контракт. Что касается других претендентов на игрока, то все они способны дать Полу соглашение на сумму $ 152 млн на 4 года.

В минувшем регулярном чемпионате Крис Пол провёл 61 поединок, собирая в них коллекцию из 18,1 очка, 5 подборов и 9,2 передачи в среднем. В плей-офф в активе баскетболиста 7 встреч, в которых он набирал в среднем по 25,3 очка, 5 подборов и 9,9 передачи.