Др. Грин: Леброн, ты никогда не играл за суперкоманды? Да с тебя они и начались

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время выступления на чемпионском параде команды по случаю победы в плей-офф прокомментировал высказывания форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.



«Леброн, ты говоришь о «Голден Стэйт»: «Суперкоманда то, суперкоманда сё». Повторяешь «Я никогда не играл за суперкоманды». Дружище, да с тебя же они и начались», – цитирует Грина ESPN.



В 2010 году Джеймс перешёл в «Майами Хит» вместе с мощным форвардом Крисом Бошем, образовав с уже игравшим там атакующим защитником Дуэйном Уэйдом «Большое трио».