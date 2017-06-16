Лонзо Бол может пройти просмотр для других команд, кроме «Лейкерс»

Разыгрывающий Лонзо Бол, являющийся одним из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта, рассмотрит возможность участия в просмотре для нескольких команд, обладающих высоким выбором на драфте, сообщает ESPN. Окончательное решение он примет после повторного просмотра для «Лос-Анджелес Лейкерс», выбирающего вторым. После него игрок надеется получить от организации сигнал о намерении взять его на драфте.

Ранее Бол отказался проходить просмотр для «Бостон Селтикс», имеющего право выбирать первым.