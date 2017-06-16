Фултц: хотел бы играть за «Бостон», но могу представить себя и в «Лейкерс»

Разыгрывающий Маркелл Фултц, которому специалисты прогнозируют выбор под первым номером на предстоящем драфте НБА, прошёл индивидуальный просмотр для «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Это было семейное решение. Никогда не знаешь, где в итоге окажешься. Я хотел познакомиться с обстановкой в «Лейкерс». Если говорить о моих предпочтениях, то я хотел бы играть за «Бостон». Но готов играть за любую команду, которая меня выберет. Я могу представить себя выступающим за «Лейкерс», – цитирует Фултца ESPN.

«Лейкерс» обладают правом второго выбора на драфте-2017.