Джордж: не говорил с Джеймсом о переходе в «Кливленд». Я – игрок «Индианы»

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж не собирается менять команду в ближайшем будущем.



«Я – игрок «Индианы». У меня есть действующий контракт, и я намерен играть по нему. Для более успешных выступлений нам необходимо усиление.

Я вообще не разговаривал с Леброном Джеймсом о своём возможном переходе в «Кливленд». Мы не общаемся с ним. Он выдающийся игрок и имеет большое влияние за пределами паркета, в том числе и на меня самого. Но мы не обсуждаем друг с другом, где каждый из нас собирается продолжать карьеру», – передаёт слова Джорджа ESPN.