Деаарон Фокс: играя против Лонзо Бола, хотел заткнуть рот его отцу

Разыгрывающий Деаарон Фокс, который является претендентом на выбор в топ-10 предстоящего драфта НБА, рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим Лонзо Болом, чей отец Лавар стал известен своими скандальными высказываниями.



«Я стал обращать внимание на Лавара только в прошлом сезоне по понятным причинам. С Лонзо я знаком ещё со школы, но в то время никогда не видел его отца. А теперь Лавар будто сошёл с ума. Думаю, когда твой сын претендует на высокий выбор на драфте, это придаёт уверенности. В Мартовском безумии, играя против Лонзо, я хотел заткнуть рот его отцу», – цитирует Фокса Sports Illustrated.



В Мартовском безумии университет Фокса Кентукки победил университет Бола Калифорния Лос-Анджелес.