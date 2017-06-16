«Лейкерс» рассматривают возможность обмена второго выбора драфта-2017

«Лос-Анджелес Лейкерс» проводит внутреннее обсуждение целесообразности обмена принадлежащего организации второго выбора на предстоящем драфте НБА, сообщает ESPN. Одним из вариантов является сделка с «Финикс Санс», который может дать взамен четвёртый выбор драфта-2017 и пик первого раунда драфта-2018. В «Лейкерс» считают, что даже к четвёртому выбору останутся доступными разыгрывающий Лонзо Бол или лёгкий форвард Джош Джексон.

Кроме того, возможен обмен с «Сакраменто Кингз», владеющим 5-м и 10-м выборами драфта-2017.