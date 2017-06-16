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Воронов покидает УНИКС

16 июня 2017, пятница. 13:23. Баскетбол

Атакующий защитник Евгений Воронов покидает УНИКС, сообщил официальный сайт клуба. В составе казанцев он провёл один сезон после перехода из «Локомотива-Кубань». В нём 31-летний Воронов набирал по 3 очка и совершал по 1,3 подбора за 15 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 5,5 очка и 1,7 подбора за 16 минут в Единой лиге ВТБ.

Ранее УНИКС, который в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке, расстался с главным тренером Евгением Пашутиным и продлил соглашение с разыгрывающим Антоном Понкрашовым.

Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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БК УНИКС Евгений Воронов
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