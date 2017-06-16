Атакующий защитник Евгений Воронов покидает УНИКС, сообщил официальный сайт клуба. В составе казанцев он провёл один сезон после перехода из «Локомотива-Кубань». В нём 31-летний Воронов набирал по 3 очка и совершал по 1,3 подбора за 15 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 5,5 очка и 1,7 подбора за 16 минут в Единой лиге ВТБ.

Ранее УНИКС, который в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке, расстался с главным тренером Евгением Пашутиным и продлил соглашение с разыгрывающим Антоном Понкрашовым.