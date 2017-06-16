Ватутин: прощаться с Аароном Джексоном особенно сложно

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из московского клуба американского защитника Аарона Джексона. О своём уходе американец объявил в «Инстаграме» 15 июня.



«Говорить «прощай» игроку нашей команды всегда сложно. Ведь мы изначально подбираем состав не только по баскетбольным, но и по человеческим качествам, мы проводим много времени вместе и становимся настоящими друзьями. Но в случае с Джеком этот момент особенно тяжёлый. Аарон стал душой команды, одновременно являясь и её главным весельчаком, и непререкаемым авторитетом. Он многого требовал от товарищей на площадке, разделяя с Виктором (Хряпой) капитанские функции, и сам первым бросался в бой, не уступая ни дюйма паркета.

Жизнерадостностью и искренностью в словах и действиях Джек влюбил в себя всех – партнеров, тренеров, работников клуба, болельщиков, журналистов. Он навсегда останется для всех нас добрым другом, человеком, которого мы будем рады видеть в любой день, в любом месте, в форме любой команды. Искренне желаю Аарону человеческого счастья, спортивного долголетия и больших успехов в продолжении профессиональной карьеры», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.