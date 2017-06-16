Итудис: работать с таким игроком, как Джексон, было настоящей привилегией

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уход из московского клуба американского защитника Аарона Джексона. О своём уходе из ЦСКА американец официально объявил в «Инстаграме» 15 июня.



«Работать с таким игроком, с таким характером было настоящей привилегией. У него всегда было желание тренироваться, соревноваться. Хочу поблагодарить Аарона за сотрудничество и достижения, которых с ним добился ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в жизни и в баскетболе», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Аарон Джексон объявил об уходе из ЦСКА