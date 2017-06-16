Евролига расследует расистское заявление президента «Летувос Ритас»

Евролига официально объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» в связи с расистским заявлением его президента Гедвидаса Вайнаускаса.



«В команде не должно быть более двух темнокожих. Когда эта цифра больше, в коллективе происходят не очень хорошие вещи», — сказал Вайнаускас, вызвав широкий общественный резонанс.



В Евролиге подчеркнули, что подобные слова противоречат базовым принципам организации, которая всегда выступала и продолжит выступать за равноправие и наведение мостов между различными культурами.

Президент «Литувос Ритас»: в команде должно быть не более двух темнокожих