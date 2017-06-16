Панин покинул УНИКС

УНИКС официально объявил об уходе защитника Вадима Панина.



«Защитник Вадим Панин покидает БК УНИКС. Благодарим игрока за профессионализм на паркете и преданность баскетболу. От лица руководства клуба и казанских болельщиков желаем успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Панин провёл 23 матча, набирая в среднем 2,9 очка за игру.

Ранее УНИКС расстался с главным тренером Евгением Пашутиным и атакующим защитником Евгением Вороновым, а также продлил соглашение с разыгрывающим Антоном Понкрашовым.