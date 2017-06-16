«Валенсия» обыграла «Реал» и стала чемпионом Испании

«Валенсия» победила в четвёртом матче финальной серии плей-офф чемпионата Испании, завоевав первый в своей истории титул чемпиона страны. Успех был оформлен на домашнем паркете, хозяева площадки сделали серьёзную заявку на победу уже в первой половине встречи, выиграв её с разницей в 17 очков.

После перерыва мадридцы пытались переломить ход поединка, но «Валенсия» сумела довести матч до победы — 87:76 и, таким образом, выиграла финальную серию со счётом 3:1.

Одолев мадридцев, левантийцы прервали гегемонию «Реала» и «Барселоны», которые выигрывали первенство Испании на протяжении последних шести лет.