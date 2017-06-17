«Фенербахче» завоевал титул чемпиона Турции

Стамбульский «Фенербахче» второй год подряд и в девятый раз в истории завоевал звание сильнейшего клуба Турции. В финале действующие чемпионы Евролиги выиграли серию у «Бешикташа» со счётом 4:0.

Невзирая на счёт в серии, в двух последних встречах «Бешикташ» навязал борьбу своим соперникам — в этих поединках победитель определился лишь в овертайме.

Кроме того, сегодняшний матч серии («Фенербахче» победил 98:94), ставший заключительным, «Бешикташ» на своей площадке провёл без поддержки зрителей — они не были допущены на игру в связи с беспорядками, которые устроили в ходе предыдущей встречи.