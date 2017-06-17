Игуодала, вероятно, останется в «Голден Стэйт»

Нынешним летом лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала получит статус неограниченно свободного агента. Как сообщает издание San Jose Mercury News, 33-летний баскетболист, вероятнее всего, не покинет свою нынешнюю команду, подписав с ней новое соглашение.

По предварительной информации, обновлённый контракт Игуодалы будет рассчитан на несколько лет (количество гарантированных сезонов ещё оговаривается), а за сезон баскетболист будет получать зарплату от $ 8 до $ 12 млн.

В завершившемся сезоне Игуодала традиционно был ярким ролевым игроком, проведя в регулярном чемпионате 76 поединков. Он набирал в них среднем по 7,6 очка, собирал по 4 подбора и совершал по 3,4 передачи, в плей-офф в активе форварда 16 матчей, в которых он в среднем собирал коллекцию из 7,2 очка, 4 подборов и 3,2 передачи.