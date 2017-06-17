Представители «Лейкерс» остались довольны повторным просмотром Лонзо Болла

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» остались довольны повторным просмотром разыгрывающего Лонзо Болла, которого калифорнийский клуб может выбрать под вторым номером на предстоящем драфте, сообщает ESPN.



Болл получил возможность встретиться с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном и генеральным менеджером клуба Робом Пелинкой. Отмечается, что вместе с Лонзо присутствовал его отец Лавар Болл, который не сопровождал сына во время первого просмотра.



Минувший сезон разыгрывающий провёл в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Болл проводил на площадке по 35,1 минуты, набирал по 14,6 очка, отдавал по 7,6 передачи и собирал по 6,0 подбора в среднем за матч.

«Лейкерс» рассматривают возможность обмена второго выбора драфта-2017