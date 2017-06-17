Джордж: «Индиана» способна составить конкуренцию «Кливленду» на Востоке

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж считает, что его команда будет претендовать на выход в финал плей-офф, если руководство усилит состав в межсезонье.



«Я чувствую, что мы близки к этому. В это легко поверить, потому что мы сражались с «Кливлендом» лучше всех на Востоке и могли выиграть эту серию первого раунда. Но нам нужны ещё таланты, нам нужны более сильные игроки», – приводит слова Джорджа ESPN.



Напомним, что «Индиана» не сумела выиграть ни одного матча против «Кливленда» в первом раунде плей-офф – 2017.

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