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Джордж: «Индиана» способна составить конкуренцию «Кливленду» на Востоке

17 июня 2017, суббота. 10:14. Баскетбол

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж считает, что его команда будет претендовать на выход в финал плей-офф, если руководство усилит состав в межсезонье.

«Я чувствую, что мы близки к этому. В это легко поверить, потому что мы сражались с «Кливлендом» лучше всех на Востоке и могли выиграть эту серию первого раунда. Но нам нужны ещё таланты, нам нужны более сильные игроки», – приводит слова Джорджа ESPN.

Напомним, что «Индиана» не сумела выиграть ни одного матча против «Кливленда» в первом раунде плей-офф – 2017.

Джордж: не говорил с Джеймсом о переходе в «Кливленд». Я – игрок «Индианы»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Пол Джордж
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